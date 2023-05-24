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Глава Минобороны Британии провел переговоры с украинским коллегой в Киеве

Глава Минобороны Британии провел переговоры с украинским коллегой в Киеве Министр обороны Великобритании Бен Уоллес приехал с визитом в Киев 24 мая. Он уже встретился со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым.
В регионе
24 мая 2023 г. 13:41
Глава Минобороны Британии провел переговоры с украинским коллегой в Киеве

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес приехал с визитом в Киев 24 мая. Он уже встретился со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Министры обороны обсудили вопросы продолжения подготовки украинских бойцов в Британии, перспективы вступления Украины в НАТО, формулу мира президента Владимира Зеленского, а также приоритеты по вооружению Украины для достижения победы.

"Президент Путин должен осознать, что он не может выиграть эту незаконную войну, которую он развязал, несмотря на то, сколько он отправит на смерть российских солдат ради своих эго и имперских амбиций. Он не добьется успеха, а международное сообщество станет лишь сильнее в противостоянии этой агрессии", - сказал Уоллес.

Он подчеркнул, что в соответствии с Уставом ООН, Украина имеет право на самооборону. В РФ уже начинают осознавать, что партнеры Украины будут вместе с ней, и будут помогать всеми возможными видами вооружения, включая танки, ракеты Storm Shadow и истребители F-16 для самообороны.

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Версия на английском языке British Defense Secretary meets Ukrainian counterpart in Kyiv

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