Глава Минобороны: Армения сама должна решать свои проблемы

Армения сама должна решать свои проблемы, "но также балансируя между решениями".

Армения сама должна решать свои проблемы, "но также балансируя между решениями".

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом министр обороны Сурен Папикян заявил на пресс-конференции.

"Мы должны иметь внешнеполитическое содействие, международную легитимность, обороноспособную армию и демократическую страну", - сказал он.

Папикян также заявил, что в Ереване считают легитимным решение о заморозке отношений с ОДКБ.

"Каждый день это доказывается, что пока наши партнеры в ОДКБ не поменяли своего отношения и позиции, наше отношение и позиция остаются легитимными и исходят из интересов Армении", - сказал он.