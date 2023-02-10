О нас

Глава Минобороны Армении подаст в отставку

Глава Минобороны Армении подаст в отставку Министр обороны Армениия Сурен Папикян подаст в отставку и перейдет на дипломатическую службу.
В регионе
10 февраля 2023 г. 11:00
Глава Минобороны Армении подаст в отставку

Министр обороны Армениия Сурен Папикян подаст в отставку и перейдет на дипломатическую службу.

Как передает Report, об этом пишет газета "Иравунк", ссылаясь на свои источники.

По данным издания, Папикян и премьер-министр Никол Пашинян уже договорились об этом, и решение было совместным.

"Пашинян так решает сразу две задачи - выполняет требование "своих хозяев" об увольнении Папикяна, а также снижает напряжение, возникшее в обществе после гибели 15 военнослужащих в Гегаркунике", - говориться в статье.

Как пишет газета, Папикян будет заниматься "менее пыльной" работой и станет для членов других партии "Гражданский договор" примером того, что "хороший кадр без дела не остается".

Ранее армянские СМИ писали, что во время закрытой встречи Папикяна с представителями "Гражданского договора", которая состоялась после пожара в казарме и гибели 15 солдат, некоторые депутаты говорили о необходимости его отставки. Однако коллегиально было принято решение повременить с этим.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Armenia's defense minister to be urged to resign, say reports
Версия на азербайджанском языке KİV: "Ermənistanın müdafiə naziri istefaya göndəriləcək"

Самое читаемое

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 67 автомобилей российских миротворцев
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 67 автомобилей российских миротворцев
6 февраля 2023 г. 19:35
Имущество Texnikabank сдается в аренду
Имущество Texnikabank сдается в аренду
6 февраля 2023 г. 13:27
В ООН назвали жизненно важным продление зерновой сделки в марте
В ООН назвали жизненно важным продление зерновой сделки в марте
6 февраля 2023 г. 20:05
Президент Азербайджана пригласил вьетнамские компании участвовать в реализации проектов на освобожденных территориях
Президент Азербайджана пригласил вьетнамские компании участвовать в реализации проектов на освобожденных территориях
7 февраля 2023 г. 16:26
Посольство Турции в Баку обратилось к жителям Азербайджана
Посольство Турции в Баку обратилось к жителям Азербайджана
8 февраля 2023 г. 14:40
В исправительной колонии в России произошел пожар, погибли двое осужденных
В исправительной колонии в России произошел пожар, погибли двое осужденных
9 февраля 2023 г. 13:18
В Шуше пройдет кинофестиваль тюркского мира Коркут Ата
В Шуше пройдет кинофестиваль тюркского мира "Коркут Ата"
9 февраля 2023 г. 15:43
США впервые объявили о передаче конфискованных у россиян активов Украине
США впервые объявили о передаче конфискованных у россиян активов Украине
4 февраля 2023 г. 03:39
В международном аэропорту Нахчывана задержан нарушитель общественного порядка
В международном аэропорту Нахчывана задержан нарушитель общественного порядка
4 февраля 2023 г. 12:33
Обнародован топ-10 стран по количеству посещений интернет-ресурсов госструктур Азербайджана
Обнародован топ-10 стран по количеству посещений интернет-ресурсов госструктур Азербайджана
4 февраля 2023 г. 17:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi