Глава Минобороны Армении подаст в отставку

Министр обороны Армениия Сурен Папикян подаст в отставку и перейдет на дипломатическую службу.

Министр обороны Армениия Сурен Папикян подаст в отставку и перейдет на дипломатическую службу.

Как передает Report, об этом пишет газета "Иравунк", ссылаясь на свои источники.

По данным издания, Папикян и премьер-министр Никол Пашинян уже договорились об этом, и решение было совместным.

"Пашинян так решает сразу две задачи - выполняет требование "своих хозяев" об увольнении Папикяна, а также снижает напряжение, возникшее в обществе после гибели 15 военнослужащих в Гегаркунике", - говориться в статье.

Как пишет газета, Папикян будет заниматься "менее пыльной" работой и станет для членов других партии "Гражданский договор" примером того, что "хороший кадр без дела не остается".

Ранее армянские СМИ писали, что во время закрытой встречи Папикяна с представителями "Гражданского договора", которая состоялась после пожара в казарме и гибели 15 солдат, некоторые депутаты говорили о необходимости его отставки. Однако коллегиально было принято решение повременить с этим.