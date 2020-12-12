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Глава Минобороны Армении отправился в Россию

Глава Минобороны Армении отправился в Россию Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян в субботу отправился с рабочим визитом в РФ, где планируется его встреча с российским коллегой Сергеем Шойгу.
В регионе
12 декабря 2020 г. 18:29
Глава Минобороны Армении отправился в Россию

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян в субботу отправился с рабочим визитом в РФ, где планируется его встреча с российским коллегой Сергеем Шойгу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства Армении.

"12 декабря делегация во главе с министром обороны Вагаршаком Арутюняном отправилась с рабочим визитом в РФ. В ходе визита планируются встречи с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу, а также с другими высокопоставленными должностными лицами", - отмечается в сообщении.

Отметим, что это первый визит В.Арутюняна в Россию на посту министра обороны.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın müdafiə naziri Rusiyaya gedib

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