Глава Минобороны Армении отправился в Россию

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян в субботу отправился с рабочим визитом в РФ, где планируется его встреча с российским коллегой Сергеем Шойгу.

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян в субботу отправился с рабочим визитом в РФ, где планируется его встреча с российским коллегой Сергеем Шойгу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства Армении.

"12 декабря делегация во главе с министром обороны Вагаршаком Арутюняном отправилась с рабочим визитом в РФ. В ходе визита планируются встречи с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу, а также с другими высокопоставленными должностными лицами", - отмечается в сообщении.

Отметим, что это первый визит В.Арутюняна в Россию на посту министра обороны.