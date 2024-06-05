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Глава Минобороны Армении отправился с визитом в Болгарию

Глава Минобороны Армении отправился с визитом в Болгарию Делегация Минобороны Армении во главе с министром Суреном Папикяном отбыла в среду в Болгарию с рабочим визитом.
В регионе
5 июня 2024 г. 09:59
Глава Минобороны Армении отправился с визитом в Болгарию

Делегация Минобороны Армении во главе с министром Суреном Папикяном отбыла в среду в Болгарию с рабочим визитом.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.

Подробности визита пресс-служба не приводит.

Отметим, что последний визит Папикян совершил в Бельгию. В ходе рабочей поездки он встретился с вице-премьером этой страны Давидом Кларинвалем, провел встречу с председателем Военного комитета Евросоюза, генералом Робертом Бригером и т.д.

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Версия на английском языке Armenian defense minister heads to Bulgaria

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