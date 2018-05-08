Глава минобороны Армении объявил о своей отставке

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Руководитель министерства обороны Армении Виген Саркисян объявил о своем уходе с должности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил исполняющий обязанности министра в своем обращении к личному составу вооруженных сил, ветеранам и общественности.

"Ввиду политических событий настал момент раньше предусмотренного попрощаться с вами в статусе руководителя армии, - сказал Саркисян. - Так правильно. Министр - должностное лицо политическое, и его работа эффективна лишь в составе команды единомышленников".