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    Глава минобороны Армении объявил о своей отставке

    Об этом Виген Саркисян заявил в своем обращении к личному составу вооруженных сил и общественности

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Руководитель министерства обороны Армении Виген Саркисян объявил о своем уходе с должности. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил исполняющий обязанности министра в своем обращении к личному составу вооруженных сил, ветеранам и общественности.

    "Ввиду политических событий настал момент раньше предусмотренного попрощаться с вами в статусе руководителя армии, - сказал Саркисян. - Так правильно. Министр - должностное лицо политическое, и его работа эффективна лишь в составе команды единомышленников". 

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