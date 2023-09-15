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Глава Минобороны Армении и посол США понаблюдали за армяно-американскими учениями

Глава Минобороны Армении и посол США понаблюдали за армяно-американскими учениями Министр обороны Армении Сурен Папикян, глава Генштаба Эдвард Асрян и посол США Кристина Квин понаблюдали за ходом армяно-американских учений.
В регионе
15 сентября 2023 г. 15:51
Глава Минобороны Армении и посол США понаблюдали за армяно-американскими учениями

Министр обороны Армении Сурен Папикян, глава Генштаба Эдвард Асрян и посол США Кристина Квин понаблюдали за ходом армяно-американских учений.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Минобороны.

В мероприятии также приняли участие замначальника штаба сухопутных сил США в Европе и Африке по оперативной линии бригадный генерал Патрик Эллис, командующий 10-й горной дивизией генерал-майор Грегори Андерсон и аккредитованные в Армении иностранные военные атташе.

Учения Eagle Partner 2023 стартовали 11 сентября в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях. Гости присутствовали на активном этапе практических тренировок. Затем главе оборонного ведомства и сопровождающим были представлены центр управления учениями, специально оборудованные аудитории, где разрабатываются сценарии и принимаются решения.

Напомним, в учениях принимают участие 175 армянских и 85 американских военных из 101-й воздушно-десантной дивизии армии США и национальной гвардии штата Канзас.

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