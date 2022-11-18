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Глава Минфина Украины: Ущерб инфраструктуре страны оценивается в $100 млрд

Глава Минфина Украины: Ущерб инфраструктуре страны оценивается в $100 млрд Ущерб инфраструктуре Украины с начала боевых действий можно оценить в 100 млрд долларов.
В регионе
18 ноября 2022 г. 10:48
Глава Минфина Украины: Ущерб инфраструктуре страны оценивается в $100 млрд

Ущерб инфраструктуре Украины с начала боевых действий можно оценить в 100 млрд долларов.

Как передает Report, об этом заявил в эфире агентства Bloomberg министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Весь ущерб оценить сложно, потому что удары по инфраструктуре продолжаются", - сказал Марченко.

По его словам, дефицит бюджета Украины составляет 5 млрд долларов в месяц, однако в следующем году Киев надеется снизить этот показатель до 3 млрд.

Ранее Европейская комиссия, правительство Украины и Всемирный банк оценили стоимость восстановления Украины в 349 млрд долларов.

В совместном заявлении сторон говорилось о том, что "в ближайшие месяцы этот показатель вырастет, поскольку война в Украине продолжается".

Глава Еврокомиссии Урсула Фон Дер Ляйен заявила, что с начала боевых действий в Украине Евросоюз предоставил Киеву 10 млрд евро на гуманитарную, чрезвычайную и военную помощь Украине. Планируется выделение финансирования еще 5 млрд.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: “Ukrayna infrastrukturuna 100 milyard dollar ziyan dəyib”
Версия на английском языке Finance minister: Damage to Ukraine’s infrastructure estimated at $100B

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