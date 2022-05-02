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Глава Минфина Турции: Рост инфляции в стране не прогнозируется

Глава Минфина Турции: Рост инфляции в стране не прогнозируется Власти Турции не ожидают роста инфляции в краткосрочной перспективе.
В регионе
2 мая 2022 г. 14:01
Глава Минфина Турции: Рост инфляции в стране не прогнозируется

Власти Турции не ожидают роста инфляции в краткосрочной перспективе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава Минфина страны Нуреддин Небати.

"Мы не ожидаем роста инфляции в обозримом будущем и не ждем такой тенденции и в отдаленной перспективе", - сказал он.

Как напомнил Небати, в условиях негативной глобальной конъюнктуры инфляция в Турции в марте составила 61,1%, отмечает газета Hürriyet. "Принимаемые нами с декабря меры позволили обеспечить стабильность на финансовых рынках и взять под контроль колебания курса валюты. В кратчайшие сроки мы прежде всего ожидаем нормализации ситуации с ежемесячной инфляцией. Рассчитываем, что нормализация цен на сырье, стабильность валютного курса и принимаемые нами дополнительные меры приведут к существенному снижению инфляции", - отметил глава Минфина.

По официальным данным, инфляция в республике в марте превысила 61%, независимые эксперты утверждают, что она преодолела отметку в 100%. 28 апреля ЦБ Турции изменил с 23,2 до 42,8% прогноз по данному показателю на конец 2022 года.

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