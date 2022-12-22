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Глава Минфина Турции призвал Саудовскую Аравию инвестировать в страну

Глава Минфина Турции призвал Саудовскую Аравию инвестировать в страну Объем торговли с Саудовской Аравией по итогам января-октября текущего года достиг 4,3 млрд долларов против 3,7 млрд долларов за весь 2021 год.
В регионе
22 декабря 2022 г. 14:52
Глава Минфина Турции призвал Саудовскую Аравию инвестировать в страну

Объем торговли с Саудовской Аравией по итогам января-октября текущего года достиг 4,3 млрд долларов против 3,7 млрд долларов за весь 2021 год.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати.

"Это позитивный сигнал", - подчеркнул он.

Небати привлек внимание к росту экономических связей Турции с арабскими странами Персидского залива. Параллельно с восстановлением отношений между Анкарой и Эр-Риядом, развиваются экономические связи с другими странами с другими арабскими государствами, в частности, с ОАЭ, Катаром, Кувейтом и Катаром.

Министр призвал саудовских инвесторов воспользоваться всеми возможностями турецкого рынка.

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Версия на английском языке Finance minister urges Saudi Arabia to invest in Turkiye

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