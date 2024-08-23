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Глава Минфина Турции опроверг слухи об отставке

Глава Минфина Турции опроверг слухи об отставке Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек категорически опроверг слухи о своей отставке и назвал их ложью и попыткой манипулировать рынком.
В регионе
23 августа 2024 г. 23:55
Глава Минфина Турции опроверг слухи об отставке

Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек категорически опроверг слухи о своей отставке и назвал их ложью и попыткой манипулировать рынком.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице чиновника в соцсети Х.

"Видимо, официальных заявлений об отставке было недостаточно. Давайте и я напишу. Я не подал в отставку. Сценарии, о которых идет речь, не соответствуют действительности. Управление хозяйством страны продолжается в командном духе. Уже некоторое время предпринимаются попытки намеренно наполнить повестку дня ложными новостями. Мы не можем позволить, чтобы выдуманные истории влияли на нашу экономику и рынки", - написал министр.

Шимшек отметил, что властям Турции "предстоит проделать большую работу, чтобы решить проблемы страны, повысить ее потенциал и эффективность".

"Мы полны решимости снизить инфляцию, сократить дефицит текущего счета, обеспечить бюджетную дисциплину и решить структурные проблемы. Когда цели нашей программы будут достигнуты, благосостояние наших граждан будет расти", - указал министр.

Глава Минфина сообщил, что резервы Центробанка страны выросли, "началось значительное и устойчивое снижение инфляции".

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