О нас

Глава Минфина Армении: Основные вопросы по закупке оружия из РФ решены

Глава Минфина Армении: Основные вопросы по закупке оружия из РФ решены Основные вопросы, связанные с закупкой вооружения из России, судя по всему, решены.
В регионе
31 января 2024 г. 15:00
Глава Минфина Армении: Основные вопросы по закупке оружия из РФ решены

Основные вопросы, связанные с закупкой вооружения из России, судя по всему, решены.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом министр финансов Армении Ваге Ованнисян заявил на пресс-конференции.

Министр напомнил, что обсуждения по таким вопросам не подлежат разглашению, но заметил, что, насколько ему известно, все основные вопросы решены.

"По крайней мере, от партнеров из Минобороны я не получал сигналов о том, что остались какие-либо вопросы", – заявил министр.

Власти Армении ранее заявляли, что Россия не поставила вооружений и военной техники по контракту, в рамках которого были перечислены средства. Точную сумму официально не называли. По некоторым данным, речь идет о 250 млн долларов, по другим – около 400 млн долларов.

Ранее замминистра обороны Армении Грачья Саркисян заявил о том, что страна считает правильным решить эти вопросы с Россией в логике партнерских отношений, а не судебных разбирательств.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
29 января 2024 г. 17:00
Назначен новый председатель Управления Приморского бульвара
Назначен новый председатель Управления Приморского бульвара
29 января 2024 г. 15:54
Президент Ильхам Алиев принял Хулуси Акара
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял Хулуси Акара
29 января 2024 г. 14:50
Посол в РФ: В ближайшие три года в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 100 тыс. человек
Посол в РФ: В ближайшие три года в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 100 тыс. человек
27 января 2024 г. 08:11
В Шуше, Ханкенди, Суговушане и Агалы пройдет exit-poll
В Шуше, Ханкенди, Суговушане и Агалы пройдет exit-poll
26 января 2024 г. 16:54
ЦИК одобрила аккредитацию трех организаций на проведение exit-poll
ЦИК одобрила аккредитацию трех организаций на проведение exit-poll
26 января 2024 г. 16:46
В этом году в Джебраил вернутся более 2 тыс. бывших вынужденных переселенцев
В этом году в Джебраил вернутся более 2 тыс. бывших вынужденных переселенцев
25 января 2024 г. 10:37
Магеррам Ахмедов награжден орденом За службу Отечеству 2-ой степени
Магеррам Ахмедов награжден орденом "За службу Отечеству" 2-ой степени
24 января 2024 г. 15:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi