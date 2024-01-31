Глава Минфина Армении: Основные вопросы по закупке оружия из РФ решены

Основные вопросы, связанные с закупкой вооружения из России, судя по всему, решены.

Основные вопросы, связанные с закупкой вооружения из России, судя по всему, решены.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом министр финансов Армении Ваге Ованнисян заявил на пресс-конференции.

Министр напомнил, что обсуждения по таким вопросам не подлежат разглашению, но заметил, что, насколько ему известно, все основные вопросы решены.

"По крайней мере, от партнеров из Минобороны я не получал сигналов о том, что остались какие-либо вопросы", – заявил министр.

Власти Армении ранее заявляли, что Россия не поставила вооружений и военной техники по контракту, в рамках которого были перечислены средства. Точную сумму официально не называли. По некоторым данным, речь идет о 250 млн долларов, по другим – около 400 млн долларов.

Ранее замминистра обороны Армении Грачья Саркисян заявил о том, что страна считает правильным решить эти вопросы с Россией в логике партнерских отношений, а не судебных разбирательств.