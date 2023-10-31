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Глава Минфина Армении: Госдолг страны растет из-за дефицита бюджета

Глава Минфина Армении: Госдолг страны растет из-за дефицита бюджета Госдолг Армении растет в силу дефицита бюджета.
В регионе
31 октября 2023 г. 14:27
Глава Минфина Армении: Госдолг страны растет из-за дефицита бюджета

Госдолг Армении растет в силу дефицита бюджета.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил журналистам в парламенте министр финансов Армении Ваге Ованнисян.

По его словам, расходы Армении превышают доходы.

"В 2024 году наши расходы составят 3 трлн 17 млрд драмов (7 млрд 549 млн долларов), а доходы - на 340 млрд меньше этой суммы. То есть мы должны взять в долг 340 млрд драмов. В настоящее время этот вопрос обсуждается. Мы берем суммы в долг из разных источников, чтобы покрывать расходы. Другое дело, что наши доходы должны расти быстрее, чтобы у нас не возникало проблем", - отметил Ованнисян.

Он подчеркнул, что нужно обратить внимание на отношение долга к ВВП. Ованнисян не видит здесь серьезных рисков, поскольку планируется, что к концу будущего года соотношение долг - ВВП составит ниже 50%, а именно 48,4%.

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Версия на английском языке Armenian finance minister: Country’s public debt growing due to budget deficit
Версия на азербайджанском языке Ermənistanın maliyyə naziri: “Büdcə kəsiri səbəbindən ölkənin dövlət borcu artır”

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