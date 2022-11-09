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Глава Минэнерго Турции примет участие в инвестиционной конференции в Алжире

Глава Минэнерго Турции примет участие в инвестиционной конференции в Алжире Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез примет участие в инвестиционной конференции в Алжире. Он отбудет на север Африки в среду, 9 ноября.
В регионе
9 ноября 2022 г. 13:12
Глава Минэнерго Турции примет участие в инвестиционной конференции в Алжире

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез примет участие в инвестиционной конференции в Алжире. Он отбудет на север Африки в среду, 9 ноября.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Турции.

В ходе конференции министр расскажет о перспективах сотрудничества между Алжиром и Турцией.

Кроме того, Донмез встретится в формате "один на один" с алжирским коллегой Мухаммедом Аркабом, а 10 ноября будет принят президентом Абдулмеджидом Теббуном.

Министр планирует также встретится с представители турецкого бизнеса в Алжире.

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