Глава Минэнерго Турции примет участие в инвестиционной конференции в Алжире

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез примет участие в инвестиционной конференции в Алжире. Он отбудет на север Африки в среду, 9 ноября.
Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Турции.
В ходе конференции министр расскажет о перспективах сотрудничества между Алжиром и Турцией.
Кроме того, Донмез встретится в формате "один на один" с алжирским коллегой Мухаммедом Аркабом, а 10 ноября будет принят президентом Абдулмеджидом Теббуном.
Министр планирует также встретится с представители турецкого бизнеса в Алжире.