О нас

Глава Минэнерго Турции обсудил с Новаком новые возможности сотрудничества с РФ

Глава Минэнерго Турции обсудил с Новаком новые возможности сотрудничества с РФ Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар сообщил, что обсудил с вице-премьером РФ Александром Новаком новые возможности сотрудничества Анкары с Москвой.
В регионе
11 октября 2023 г. 22:10
Глава Минэнерго Турции обсудил с Новаком новые возможности сотрудничества с РФ

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар сообщил, что обсудил с вице-премьером РФ Александром Новаком новые возможности сотрудничества Анкары с Москвой.

Как передает Report, об этом написал турецкий министр в соцсети Х.

"В Москве провели встречу с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком. Оценили новые возможности сотрудничества с Россией, с которой мы совместно реализуем важные проекты в области энергетики", - говорится в сообщении.

Напомним, что Байрактар находится с визитом в России, где принимает участие в Российской энергетической неделе. Ранее он также провел переговоры с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

МИД Азербайджана ответил на заявления Никола Пашиняна
МИД Азербайджана ответил на заявления Никола Пашиняна
11 октября 2023 г. 15:04
Президент Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности Российской Федерации
Президент Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности Российской Федерации
10 октября 2023 г. 21:12
Милли Меджлис примет заявление по случаю 20-летия избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана
Милли Меджлис примет заявление по случаю 20-летия избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана
10 октября 2023 г. 18:31
Президент: На днях выявлен факт разрушения и использования в качестве хлева Малыбейлинской мечети
Президент: На днях выявлен факт разрушения и использования в качестве хлева Малыбейлинской мечети
10 октября 2023 г. 17:18
Ильхам Алиев направил обращение участникам 27-го заседания Совета министров ОЭС
Ильхам Алиев направил обращение участникам 27-го заседания Совета министров ОЭС
10 октября 2023 г. 17:12
Президент: Ликвидация сепаратизма – это торжество международного права и справедливости
Президент: Ликвидация сепаратизма – это торжество международного права и справедливости
10 октября 2023 г. 16:59
В Шуше проходит 27-е заседание Совета министров ОЭС
ФотоВ Шуше проходит 27-е заседание Совета министров ОЭС
10 октября 2023 г. 16:02
Рамиль Усубов: Привлеченные к ответственности авантюристы дают показания в Баку
Рамиль Усубов: Привлеченные к ответственности авантюристы дают показания в Баку
10 октября 2023 г. 10:56
Информагентство Report начало публиковать свои новости на канале в WhatsApp
ФотоИнформагентство Report начало публиковать свои новости на канале в WhatsApp
9 октября 2023 г. 17:46
Начался очередной визит миссии ООН в Карабах
ВидеоНачался очередной визит миссии ООН в Карабах
9 октября 2023 г. 10:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi