Глава Минэнерго Турции обсудил с Новаком новые возможности сотрудничества с РФ

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар сообщил, что обсудил с вице-премьером РФ Александром Новаком новые возможности сотрудничества Анкары с Москвой.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар сообщил, что обсудил с вице-премьером РФ Александром Новаком новые возможности сотрудничества Анкары с Москвой.

Как передает Report , об этом написал турецкий министр в соцсети Х.

"В Москве провели встречу с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком. Оценили новые возможности сотрудничества с Россией, с которой мы совместно реализуем важные проекты в области энергетики", - говорится в сообщении.

Напомним, что Байрактар находится с визитом в России, где принимает участие в Российской энергетической неделе. Ранее он также провел переговоры с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.