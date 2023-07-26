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Глава Минэнерго Турции обсудил проект АЭС "Аккую" с главой "Росатом"

Глава Минэнерго Турции обсудил проект АЭС "Аккую" с главой "Росатом" Глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар обсудил в Анкаре с главой госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым вопросы реализации проекта строительства первой в стране АЭС "Аккую".
В регионе
26 июля 2023 г. 05:43
Глава Минэнерго Турции обсудил проект АЭС Аккую с главой Росатом

Глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар обсудил в Анкаре с главой госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым вопросы реализации проекта строительства первой в стране АЭС "Аккую".

Как передает Report, об этом министр написал на своей странице в Twitter.

"Мы провели встречу в нашем министерстве с главой Росатома Алексеем Лихачевым и делегацией, которую он возглавляет. На встрече оценили нынешнее состояние проекта АЭС "Аккую", которая станет станцией нового поколения энергетики Турции", - отметил глава ведомства.

"Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект реализуется на основании межправительственного соглашения о сотрудничестве, заключенного между РФ и Турцией 12 мая 2010 года.

Станция будет состоять из четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения "3+". Мощность каждого энергоблока составит 1,2 тыс. МВт. После ввода в эксплуатацию и вывода на полную мощность АЭС будет вырабатывать около 35 млрд кВтч в год. На сегодняшний день проект полностью финансируется российской стороной.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyəlı nazir “Rosatom” rəhbəri ilə “Akkuyu” AES-i müzakirə edib

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