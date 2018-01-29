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    Глава минэнерго Армении передумал уходить с поста

    Ашот Манукян продолжит работу на посту министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Ашот Манукян продолжит работу на посту министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении. Как сообщает Report со ссылкой на Armenpress, об этом  заявил агентству пресс-секретарь министра Васак Тарпошян.

    "По личным причинам министр представил прошение об отставке, однако после беседы с премьер-министром и президентом Армении вопрос снят с повестки дня. Ашот Манукян продолжит работу на посту главы Минэнерго", – сообщил  пресс-секретарь Васак Тарпошян.

    Ранее В.Тарпошян сообщал, что министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Ашот Манукян представил заявление об отставке.

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