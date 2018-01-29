Глава минэнерго Армении передумал уходить с поста

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Ашот Манукян продолжит работу на посту министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении. Как сообщает Report со ссылкой на Armenpress, об этом заявил агентству пресс-секретарь министра Васак Тарпошян.

"По личным причинам министр представил прошение об отставке, однако после беседы с премьер-министром и президентом Армении вопрос снят с повестки дня. Ашот Манукян продолжит работу на посту главы Минэнерго", – сообщил пресс-секретарь Васак Тарпошян.

Ранее В.Тарпошян сообщал, что министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Ашот Манукян представил заявление об отставке.