Миграционная служба: С 2002 года из Армении эмигрирует в год по 30 тыс. человек

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ С 2002 года из Армении эмигрирует в год по 30 тыс. человек. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил в беседе с журналистами глава Государственной миграционной службы Армении Гагик Еганян.

По его словам, в 2002- 2007 гг. из страны ежегодно уезжало по 25-26 тыс. человек, в 2007-2015 гг. – по 28-29 тыс. "Нельзя сбрасывать со счетов социально-экономические и политические причины эмиграции", - отметил Еганян.