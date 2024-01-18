Глава МИД РФ: Отсутствие прогресса между Азербайджаном и Арменией вызвано позицией Еревана

Запад является главным препятствием для достижения договоренностей между Баку и Ереваном при посредничестве России.

Отсутствие прогресса по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией вызвано позицией Еревана, которому раздает советы Запад

Как передает Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на традиционной ежегодной пресс-конференции.

"При всем уважении, я вижу причину в позиции Еревана", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства в ответ на соответствующий вопрос.

При этом он добавил, что Запад не хочет позволить состояться тем договоренностям, которые были заключены между Азербайджаном, Россией, и Арменией.

"Не знаю, кто что Еревану советует. Но мы видели, как Евросоюз, Франция, Германия, США сразу, как только они поняли, что российско-армянско-азербайджанский процесс дает результаты и по разблокированию маршрутов, и по делимитации границы, и по подготовке мирного договора, тут же стали без приглашения внедряться в эти процессы", - добавил глава МИД РФ.