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Глава МИД РФ: Отсутствие прогресса между Азербайджаном и Арменией вызвано позицией Еревана

Глава МИД РФ: Отсутствие прогресса между Азербайджаном и Арменией вызвано позицией Еревана Запад является главным препятствием для достижения договоренностей между Баку и Ереваном при посредничестве России.
В регионе
18 января 2024 г. 13:37
Глава МИД РФ: Отсутствие прогресса между Азербайджаном и Арменией вызвано позицией Еревана

Отсутствие прогресса по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией вызвано позицией Еревана, которому раздает советы Запад

Как передает Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на традиционной ежегодной пресс-конференции.

"При всем уважении, я вижу причину в позиции Еревана", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства в ответ на соответствующий вопрос.

При этом он добавил, что Запад не хочет позволить состояться тем договоренностям, которые были заключены между Азербайджаном, Россией, и Арменией.

"Не знаю, кто что Еревану советует. Но мы видели, как Евросоюз, Франция, Германия, США сразу, как только они поняли, что российско-армянско-азербайджанский процесс дает результаты и по разблокированию маршрутов, и по делимитации границы, и по подготовке мирного договора, тут же стали без приглашения внедряться в эти процессы", - добавил глава МИД РФ.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov: “Azərbaycanla Ermənistan arasında irəliləyişin olmaması İrəvanın mövqeyindən qaynaqlanır”
Версия на английском языке Russian FM: Lack of progress between Azerbaijan and Armenia caused by Yerevan's position

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