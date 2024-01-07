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Глава МИД Японии прибыла в Украину с необъявленным визитом

Глава МИД Японии прибыла в Украину с необъявленным визитом Японская делегация во главе с министром иностранных дел Ёко Камикава прибыла с визитом в Украину.
В регионе
7 января 2024 г. 09:33
Глава МИД Японии прибыла в Украину с необъявленным визитом

Японская делегация во главе с министром иностранных дел Ёко Камикава прибыла с визитом в Украину.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом сообщается на сайте ведомства. Поездку министра ранее не анонсировали.

По данным японских СМИ, она приехала в Украину на поезде с территории Польши.

Камикава уже посетила город Буча в Киевской области, где провела переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. В ходе переговоров она заверила, что Япония намерена, как и прежде, поддерживать Украину "даже в нынешней тяжелой международной ситуации".

Она также посетит столицу Украины.

Также в ходе визита японская делегация обменяется мнениями с украинской стороной об усилиях по достижению "справедливого и прочного мира". Кроме того, японские дипломаты примут участие в церемонии передачи Украине крупногабаритного энергетического оборудования для подготовки к зиме, говорится в сообщении МИД Японии.

Токио также намерен поддерживать государственный и частный сектора украинской экономики путем организации конференции по содействию экономической реконструкции Украины, сказано в сообщении. Мероприятие пройдет в Токио 19 февраля, в нем примет участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Как отмечает Asahi Shinbun со ссылкой на МИД Японии, в этом контексте Камикава намерена обсудить увеличение инвестиций со стороны частных компаний.

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Версия на английском языке Japan's top diplomat makes surprise Ukraine visit amid support concerns

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