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Глава МИД: Власти Грузии готовы обеспечить свободные выборы в 2024 году

Глава МИД: Власти Грузии готовы обеспечить свободные выборы в 2024 году Грузия готова обеспечить свободный, справедливый и прозрачный избирательный процесс на предстоящих парламентских выборах 2024 года.
В регионе
1 декабря 2023 г. 12:12
Глава МИД: Власти Грузии готовы обеспечить свободные выборы в 2024 году

Грузия готова обеспечить свободный, справедливый и прозрачный избирательный процесс на предстоящих парламентских выборах 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили на встрече с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи.

Встреча прошла в рамках министериала ОБСЕ в столице Северной Македонии – Скопье. По информации на сайте МИД, глава грузинского внешнеполитического ведомства предоставил директору БДИПЧ исчерпывающую информацию о выполнении Грузией 12 рекомендаций Евросоюза для получения статуса страны-кандидата в ЕС, а также о плане реализации рекомендаций, содержащихся в отчете Еврокомиссии о расширении.

"В ходе беседы была отмечена важность участия БДИПЧ в успешной имплементации ряда реформ. Внимание было уделено участию БДИПЧ в текущих избирательных процессах в Грузии, что имеет особое значение ввиду предстоящих выборов в стране в 2024 году. Министр подчеркнул готовность Грузии обеспечить свободный, справедливый и прозрачный избирательный процесс", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Georgian FM: Authorities ready to ensure free elections in 2024

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