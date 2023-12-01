Глава МИД: Власти Грузии готовы обеспечить свободные выборы в 2024 году

Грузия готова обеспечить свободный, справедливый и прозрачный избирательный процесс на предстоящих парламентских выборах 2024 года.

Грузия готова обеспечить свободный, справедливый и прозрачный избирательный процесс на предстоящих парламентских выборах 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили на встрече с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи.

Встреча прошла в рамках министериала ОБСЕ в столице Северной Македонии – Скопье. По информации на сайте МИД, глава грузинского внешнеполитического ведомства предоставил директору БДИПЧ исчерпывающую информацию о выполнении Грузией 12 рекомендаций Евросоюза для получения статуса страны-кандидата в ЕС, а также о плане реализации рекомендаций, содержащихся в отчете Еврокомиссии о расширении.

"В ходе беседы была отмечена важность участия БДИПЧ в успешной имплементации ряда реформ. Внимание было уделено участию БДИПЧ в текущих избирательных процессах в Грузии, что имеет особое значение ввиду предстоящих выборов в стране в 2024 году. Министр подчеркнул готовность Грузии обеспечить свободный, справедливый и прозрачный избирательный процесс", - говорится в сообщении.