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Глава МИД Венгрии прибыл в Армению

Глава МИД Венгрии прибыл в Армению Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто прибыл в Ереван.
В регионе
27 октября 2023 г. 11:12
Глава МИД Венгрии прибыл в Армению

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто прибыл в Ереван.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении.

"Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто прибыл в МИД Армении. Стартовала встреча министров иностранных дел Армении и Венгрии в формате тет-а-тет, за которой последует встреча в расширенном формате", - говорится в сообщении.

После встречи министры выступят с совместной пресс-конференцией.

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