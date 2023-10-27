Глава МИД Венгрии прибыл в Армению

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто прибыл в Ереван.

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто прибыл в Ереван.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении.

"Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто прибыл в МИД Армении. Стартовала встреча министров иностранных дел Армении и Венгрии в формате тет-а-тет, за которой последует встреча в расширенном формате", - говорится в сообщении.

После встречи министры выступят с совместной пресс-конференцией.