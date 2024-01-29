Глава МИД Венгрии отправился в Ужгород для встречи с украинским коллегой

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в понедельник, 29 января, отправился в Ужгород для встречи со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в понедельник, 29 января, отправился в Ужгород для встречи со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом венгерский министр сообщил в соцсетях.

Ранее сообщалось, что ключевыми темами станут организация встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для продвижения важных для Украины решений в Европейском Союзе и комплексного развития двусторонних отношений.

Сийярто заявил, что в ходе телефонного разговора с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком сказал о том, что встреча лидеров двух стран возможна, если она приведет к каким-либо результатам.

В начале ноября Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз. Но венгерская сторона выступила против открытия диалога.