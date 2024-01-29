О нас

Глава МИД Венгрии отправился в Ужгород для встречи с украинским коллегой

Глава МИД Венгрии отправился в Ужгород для встречи с украинским коллегой Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в понедельник, 29 января, отправился в Ужгород для встречи со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
В регионе
29 января 2024 г. 13:59
Глава МИД Венгрии отправился в Ужгород для встречи с украинским коллегой

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в понедельник, 29 января, отправился в Ужгород для встречи со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом венгерский министр сообщил в соцсетях.

Ранее сообщалось, что ключевыми темами станут организация встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для продвижения важных для Украины решений в Европейском Союзе и комплексного развития двусторонних отношений.

Сийярто заявил, что в ходе телефонного разговора с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком сказал о том, что встреча лидеров двух стран возможна, если она приведет к каким-либо результатам.

В начале ноября Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз. Но венгерская сторона выступила против открытия диалога.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Новым премьером Грузии может стать лидер Грузинской мечты
Новым премьером Грузии может стать лидер "Грузинской мечты"
29 января 2024 г. 13:26
МИД Ирана: Приговор исполнителю теракта в посольстве Азербайджана будет вынесен в ближайшее время
МИД Ирана: Приговор исполнителю теракта в посольстве Азербайджана будет вынесен в ближайшее время
29 января 2024 г. 13:06
ЦИК России зарегистрировал Путина кандидатом в президенты
ЦИК России зарегистрировал Путина кандидатом в президенты
29 января 2024 г. 12:35
Зеленский назвал численность украинской армии
Зеленский назвал численность украинской армии
29 января 2024 г. 11:53
В Исламабаде началась встреча глав МИД Ирана и Пакистана 
ФотоВ Исламабаде началась встреча глав МИД Ирана и Пакистана 
29 января 2024 г. 11:17
В Иране отвергли причастность к атаке на базу США в Иордании
В Иране отвергли причастность к атаке на базу США в Иордании
29 января 2024 г. 09:38
ИГИЛ взял на себя ответственность за нападение в церкви в Стамбуле
ИГИЛ взял на себя ответственность за нападение в церкви в Стамбуле
29 января 2024 г. 02:42
Стрелявшие в стамбульской церкви, предположительно, являются членами ИГИЛ, по делу задержаны до 50 человек
Стрелявшие в стамбульской церкви, предположительно, являются членами ИГИЛ, по делу задержаны до 50 человек
29 января 2024 г. 01:57
Задержан второй подозреваемый в стрельбе в стамбульской церкви
Задержан второй подозреваемый в стрельбе в стамбульской церкви
29 января 2024 г. 00:18
Премьер Армении высказался о коррупции в сфере призыва в армию
Премьер Армении высказался о коррупции в сфере призыва в армию
28 января 2024 г. 22:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi