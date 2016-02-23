Глава МИД Великобритании: Сирийские курдские боевики координируют боевые действия с ВКС России

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Глава МИД Великобритании Филипп Хаммонд утверждает, что сирийские курдские боевики координируют боевые действия с войсками Башара Асада и российскими Воздушно-космическими силами (ВКС).

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал во время выступления в Палате общин британского парламента.

"На протяжении последних недель мы видели вызывающие беспокойство свидетельства координации между силами сирийских курдов, сирийским режимом и российскими воздушными силами, что явно вызывает у нас тревогу по поводу роли курдов во всем этом", - сказал Хаммонд.

Воздушно-космические силы России с осени 2015 года проводят в Сирии контртеррористическую операцию против ИГ.