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    Глава МИД Великобритании: Сирийские курдские боевики координируют боевые действия с ВКС России

    Хаммонд: Это явно вызывает у нас тревогу

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Глава МИД Великобритании Филипп Хаммонд утверждает, что сирийские курдские боевики координируют боевые действия с войсками Башара Асада и российскими Воздушно-космическими силами (ВКС). 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал во время выступления в Палате общин британского парламента.

    "На протяжении последних недель мы видели вызывающие беспокойство свидетельства координации между силами сирийских курдов, сирийским режимом и российскими воздушными силами, что явно вызывает у нас тревогу по поводу роли курдов во всем этом", - сказал Хаммонд.

    Воздушно-космические силы России с осени 2015 года проводят в Сирии контртеррористическую операцию против ИГ.

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