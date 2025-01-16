Глава МИД: В Грузии имели место ряд попыток вмешательства извне во внутренние дела страны

В Грузии в последнее время имели место ряд попыток вмешательства извне во внутренние дела страны.

В Грузии в последнее время имели место ряд попыток вмешательства извне во внутренние дела страны.

Как передает Report, об этом заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили сегодня в Баку на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Она отметила, что Грузия, как и Азербайджан, является сильным государством, чтобы справляться с различными вызовами.

"Наше партнерство с Азербайджаном направлено на дальнейшее развитие отношений во всех направлениях. И различные вмешательства нам не страшны", - сказала Бочоришвили.