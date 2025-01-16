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Глава МИД: В Грузии имели место ряд попыток вмешательства извне во внутренние дела страны

Глава МИД: В Грузии имели место ряд попыток вмешательства извне во внутренние дела страны В Грузии в последнее время имели место ряд попыток вмешательства извне во внутренние дела страны.
В регионе
16 января 2025 г. 18:02
Глава МИД: В Грузии имели место ряд попыток вмешательства извне во внутренние дела страны

В Грузии в последнее время имели место ряд попыток вмешательства извне во внутренние дела страны.

Как передает Report, об этом заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили сегодня в Баку на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Она отметила, что Грузия, как и Азербайджан, является сильным государством, чтобы справляться с различными вызовами.

"Наше партнерство с Азербайджаном направлено на дальнейшее развитие отношений во всех направлениях. И различные вмешательства нам не страшны", - сказала Бочоришвили.

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Версия на азербайджанском языке Boçorişvili: Gürcüstanda xarici qüvvələrin ölkənin daxili işlərinə müdaxilə cəhdləri olub

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