Глава МИД: В Грузии имели место ряд попыток вмешательства извне во внутренние дела страны

В Грузии в последнее время имели место ряд попыток вмешательства извне во внутренние дела страны.
Как передает Report, об этом заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили сегодня в Баку на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Она отметила, что Грузия, как и Азербайджан, является сильным государством, чтобы справляться с различными вызовами.
"Наше партнерство с Азербайджаном направлено на дальнейшее развитие отношений во всех направлениях. И различные вмешательства нам не страшны", - сказала Бочоришвили.