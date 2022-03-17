О нас
Аудио новости

Глава МИД Узбекистана: Не признаем "ЛНР" и "ДНР" и продолжим помощь Украине

Глава МИД Узбекистана: Не признаем "ЛНР" и "ДНР" и продолжим помощь Украине "Республика Узбекистан признает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признаем "Донецкую и Луганскую народные республики".
В регионе
17 марта 2022 г. 11:43
Глава МИД Узбекистана: Не признаем ЛНР и ДНР и продолжим помощь Украине

"Республика Узбекистан признает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признаем "Донецкую и Луганскую народные республики".

Как передает Report cо ccылкой на узбекские СМИ, об этом заявил глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов в ходе 24-го пленарного заседания Сената Олий Мажлиса.

По его словам, ситуация вокруг Украины вызывает серьезную обеспокоенность в Узбекистане.

"Узбекистан привержен поиску мирного решения ситуации и урегулированию конфликта политико-дипломатическими средствами".

"Узбекистан исторически имел традиционно многоплановые отношения как с Российской Федерацией, так и с Украиной. И мы будем продолжать работать с обеими странами на взаимовыгодной основе, исходя из наших национальных интересов.

Мы оказываем гуманитарную помощь Украине в это непростое время и продолжим оказывать гуманитарную помощь в свете сложившейся сложной ситуации", - отметил Камилов.

Он также отметил, что с Украиной в прошлом году товарооборот достиг более 704 млн долларов, что на 60% больше, чем в 2020 году.

"Сотрудничество на текущий год включало в себя план различных мероприятий в Ташкенте и Украине. В 2021 году возобновлено авиасообщение между Ташкентом и Киевом, каждую неделю осуществлялось по 4 рейса", — напомнил министр.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке FM: Uzbekistan doesn't recognize self-proclaimed republics, will continue to support Ukraine
Версия на азербайджанском языке Özbəkistan XİN başçısı: “Qondarma respublikaları tanımırıq və Ukraynaya dəstəyi davam etdirəcəyik”

Самое читаемое

В Украине убит генерал-майор российских войск
ФотоВ Украине убит генерал-майор российских войск
15 марта 2022 г. 14:01
СМИ: Россия выдвинула Украине сразу шесть требований для завершения войны
СМИ: Россия выдвинула Украине сразу шесть требований для завершения войны
11 марта 2022 г. 05:14
Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор
Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор
12 марта 2022 г. 11:55
Глава МИД: Независимо от происходящего в мире отношения с Москвой важны для Тегерана
Глава МИД: Независимо от происходящего в мире отношения с Москвой важны для Тегерана
15 марта 2022 г. 13:51
Зеленский: Сделали все для гуманитарного коридора, но российские войска так и не прекратили огонь
Зеленский: Сделали все для гуманитарного коридора, но российские войска так и не прекратили огонь
11 марта 2022 г. 04:18
Похороны Рустама Ибрагимбекова состоятся в Баку
Похороны Рустама Ибрагимбекова состоятся в Баку
11 марта 2022 г. 17:40
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе
16 марта 2022 г. 16:47
Как подействует на азербайджанский рынок медикаментов санкции в отношении России?
Как подействует на азербайджанский рынок медикаментов санкции в отношении России?
12 марта 2022 г. 14:16
Редактор Первого канала ворвалась во время прямого эфира в студию программы Время
ВидеоРедактор Первого канала ворвалась во время прямого эфира в студию программы "Время"
15 марта 2022 г. 00:17
МИД Азербайджана назвал пять основных принципов нормализации отношений с Арменией
МИД Азербайджана назвал пять основных принципов нормализации отношений с Арменией
14 марта 2022 г. 15:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi