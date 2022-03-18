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Глава МИД Украины: Зеленский готов в любой момент встретиться с Путиным

Глава МИД Украины: Зеленский готов в любой момент встретиться с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с Путиным "хоть сегодня", его позиция четкая, она сформулирована по всем вопросам.
В регионе
18 марта 2022 г. 10:25
Глава МИД Украины: Зеленский готов в любой момент встретиться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с Путиным "хоть сегодня", его позиция четкая, она сформулирована по всем вопросам.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью УП.

При этом он констатировал, что на встречах делегаций Украины и России, которые сейчас происходят, есть ряд вопросов, которые переговорщики самостоятельно не могут решить.

"Они могут еще 25 часов в сутки сидеть, смотреть друг на друга, что-то рассказывать, но они просто не имеют мандата на решение всех вопросов. Поэтому сейчас как раз другая была бы логика полезная. То есть встретились, договорились о ключевых параметрах, переговорщики сели и все отшлифовали", - говорит Кулеба.

"Пока этого нет, мы продолжаем делать свою работу, то есть делать все для того, чтобы на переговорах позиция Украины была как можно сильнее. А для этого, как я уже говорил, Вооруженные силы и все силы обороны наносят урон противнику, дипломаты организуют дополнительные санкции и совместно с министерством обороны дипломаты работают над поставкой необходимого оружия для укрепления нашей обороноспособности", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynanın XİN başçısı: "Zelenski Putinlə görüşməyə bu gün də hazırdır"

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