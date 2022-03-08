Глава МИД Украины рассказал о возможности встречи с российским коллегой

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что вскоре должен встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что вскоре должен встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Как передает Report, об этом сообщает УНИАН.

"Пока планируется на 10-е число. Посмотрим, если он прилетит в Анталию, то я тоже полечу. Сядем, поговорим", - сказал Кулеба в своем видеообращении.

Во время телемарафона Кулеба поделился своими ожиданиями от встречи с Лавровым.

"Первые слова к господину Лаврову будут очень простыми. Я ему скажу: "Господин Лавров, считаю, что эту встречу провожу с соорганизатором преступления, агрессии против Украины. На этих переговорах вы можете остановить или по крайней мере предпринять попытку остановить это преступление, поэтому давайте серьезно поговорим". Если он настроен на серьезную беседу, то мы как дипломат с дипломатом серьезно поговорим. Если он начнет повторять ту самую пропаганду абсурдную, которая в последнее время раздается, услышит от меня суровую правду, которой заслуживает", - сказал Кулеба.