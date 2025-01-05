Глава МИД Украины призвал повысить эффективность санкций против РФ

Несмотря на заявление российской пропаганды, санкции против России работают. Но их нужно сделать еще более эффективными.
Как передает Report, об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети Х.
В своей публикации министр конкретизировал, по каким направлением необходимо усиление эффективности санкций.
"Мы должны сделать их более эффективными. Усилить правоприменение, закрыть лазейки и продолжать усиливать давление во многих областях: теневой флот, металлургия, СПГ, замороженные активы, атомная энергетика, военная промышленность, информационные технологии и другие", - говорится в сообщении.
Напомним, что 16 декабря Европейский союз принял 15-й пакет санкций против России в связи с войной в Украине, а к концу 2024 года начал работать над 16-м пакетом санкций против РФ.