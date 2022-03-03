О нас
Аудио новости

Глава МИД Украины призвал НАТО закрыть воздушное пространство для РФ

Глава МИД Украины призвал НАТО закрыть воздушное пространство для РФ Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал партнеров закрыть воздушное пространство над Украиной.
В регионе
3 марта 2022 г. 17:24
Глава МИД Украины призвал НАТО закрыть воздушное пространство для РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал партнеров закрыть воздушное пространство над Украиной.

Как передает Report со ссылкой на Укринформ, об этом Кулеба заявил в совместном эфире украинских телеканалов "Мы сильны вместе".

"Мы говорим очень четко и спокойно нашим партнерам в НАТО, что вы можете сколь угодно размышлять, как бы вам избежать прямого столкновения с Россией, но если вы сейчас не поможете нам ее остановить, то прямое столкновение будет неизбежным, потому что вы будете следующими", – сказал Кулеба.

В этом контексте он отметил, что те, кто считает, что Россия не решится на атаку на страны НАТО, должны вспомнить, что так же не верили и в планы Кремля начать прямую войну с Украиной.

"И все ошиблись. Поэтому нужно действовать прямо сейчас", – подчеркнул глава украинской дипломатии.

Он акцентировал, что тема закрытия неба над Украиной чрезвычайно актуальна, и есть разные сценарии. К примеру, можно закрывать не все авиапространство, а часть, можно не закрывать небо, а обеспечить поставки боевых самолетов и систем противозенитной обороны ВСУ.

"Все сценарии сейчас в работе. Но все должны понимать, и мы это партнерам четко говорим: "Мы благодарны вам за все, что вы сделали… Но сейчас есть конкретная угроза того, что наших граждан будут продолжать убивать с воздуха… Поэтому если вы не пойдете на радикальные шаги по укреплению противовоздушной обороны Украины, то кровь наших погибших граждан будет и на ваших руках. Ваша сдержанность и ваше нежелание делать следующие шаги – это все дает России возможность продолжать убийства без наказания", - подчеркнул глава МИД.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ukraynanın XİN başçısı NATO-ya təcili çağırış edib

Самое важное

Шахин Сейидзаде назначен председателем правления заповедника Ичеришехер
Шахин Сейидзаде назначен председателем правления заповедника "Ичеришехер"
3 марта 2022 г. 11:24
Азербайджан однозначно выступил за решение конфликта в Украине с соблюдением принципов международного права
Азербайджан однозначно выступил за решение конфликта в Украине с соблюдением принципов международного права
2 марта 2022 г. 23:36
Из Киева в сторону Молдовы отправлены 1200 азербайджанцев 
ФотоИз Киева в сторону Молдовы отправлены 1200 азербайджанцев 
2 марта 2022 г. 14:39
Транснациональные компании массово покидают российский рынок
Транснациональные компании массово покидают российский рынок
2 марта 2022 г. 13:31
В рамках концепции ASAN 3.0 создадут безоператорный сервисный центр
В рамках концепции ASAN 3.0 создадут безоператорный сервисный центр
2 марта 2022 г. 13:00
Как повлияют санкции Запада на экономику России?
Как повлияют санкции Запада на экономику России?
2 марта 2022 г. 12:57
Владанка Андреева: Сегодня Азербайджан - это сильный партнер на международной арене
Владанка Андреева: Сегодня Азербайджан - это сильный партнер на международной арене
2 марта 2022 г. 12:40
Резидент-координатор ООН: За 30 лет Азербайджан добился больших успехов
Резидент-координатор ООН: За 30 лет Азербайджан добился больших успехов
2 марта 2022 г. 11:24
Гражданам обеспечат доступ к госуслугам на освобожденных территориях
Гражданам обеспечат доступ к госуслугам на освобожденных территориях
2 марта 2022 г. 10:14
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Од чершенбеси
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю "Од чершенбеси"
1 марта 2022 г. 21:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi