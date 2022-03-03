Глава МИД Украины призвал НАТО закрыть воздушное пространство для РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал партнеров закрыть воздушное пространство над Украиной.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал партнеров закрыть воздушное пространство над Украиной.

Как передает Report со ссылкой на Укринформ, об этом Кулеба заявил в совместном эфире украинских телеканалов "Мы сильны вместе".

"Мы говорим очень четко и спокойно нашим партнерам в НАТО, что вы можете сколь угодно размышлять, как бы вам избежать прямого столкновения с Россией, но если вы сейчас не поможете нам ее остановить, то прямое столкновение будет неизбежным, потому что вы будете следующими", – сказал Кулеба.

В этом контексте он отметил, что те, кто считает, что Россия не решится на атаку на страны НАТО, должны вспомнить, что так же не верили и в планы Кремля начать прямую войну с Украиной.

"И все ошиблись. Поэтому нужно действовать прямо сейчас", – подчеркнул глава украинской дипломатии.

Он акцентировал, что тема закрытия неба над Украиной чрезвычайно актуальна, и есть разные сценарии. К примеру, можно закрывать не все авиапространство, а часть, можно не закрывать небо, а обеспечить поставки боевых самолетов и систем противозенитной обороны ВСУ.

"Все сценарии сейчас в работе. Но все должны понимать, и мы это партнерам четко говорим: "Мы благодарны вам за все, что вы сделали… Но сейчас есть конкретная угроза того, что наших граждан будут продолжать убивать с воздуха… Поэтому если вы не пойдете на радикальные шаги по укреплению противовоздушной обороны Украины, то кровь наших погибших граждан будет и на ваших руках. Ваша сдержанность и ваше нежелание делать следующие шаги – это все дает России возможность продолжать убийства без наказания", - подчеркнул глава МИД.