Глава МИД Украины подал в отставку

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

"В Верховную раду Украины поступило заявление от министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об отставке. Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний", - написал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в соцсетях.

Вчера ряд министров также подали заявления об отставке.

"В Верховную Раду подали заявления об отставке министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец и председатель Фонда государственного имущества Виталий Коваль. Все заявления будут рассмотрены на одном из ближайших пленарных заседаний", - заявил вчера Стефанчук.