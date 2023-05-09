Глава МИД Украины отправился с визитом в Гватемалу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отправился с визитом в Гватемалу по приглашению главы МИД Гватемалы Марио Букаро Флореса, где примет участие в Совете министров Ассоциации Карибских государств (АКГ).

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отправился с визитом в Гватемалу по приглашению главы МИД Гватемалы Марио Букаро Флореса, где примет участие в Совете министров Ассоциации Карибских государств (АКГ).

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кулебы в Instagtam.

"Лучший способ провести День Европы… быть в пути в Латинскую Америку, чтобы открывать новые горизонты для европейской Украины", - написал он.

Глава МИД добавил, что АКГ - это 25 государств Карибского бассейна. Это важный регион, у которого есть значительные ресурсы и который заинтересован в украинских товарах, опыте цифровизации правительства и взаимовыгодном политическом сотрудничестве в международных организациях.

Кулеба отметил, что его визит в Латинскую Америку является частью курса МИД страны на открытие новых горизонтов для Украины, украинского бизнеса и граждан. Он откроет новую страницу отношений Украины со странами Латинской Америки и усилит сотрудничество с Глобальным югом.