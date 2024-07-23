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Глава МИД Украины находится с визитом в Китае

Глава МИД Украины находится с визитом в Китае Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл с визитом в Китай.
В регионе
23 июля 2024 г. 17:15
Глава МИД Украины находится с визитом в Китае

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл с визитом в Китай.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом он сообщил в соцсетях.

"Впереди предметные переговоры с китайским коллегой Ван И относительно путей к справедливому миру... Очень важно, что Киев и Пекин ведут прямой диалог и обмен позициями", - отметил Кулеба.

Глава украинского МИД считает, что Китаю стоит пересмотреть отношения с Украиной сквозь призму стратегических отношений с Европой, поскольку недавно Украина начала переговоры о вступлении в ЕС.

Кулеба также отметил, что это первый визит украинского высокопоставленного чиновника в Китай с начала войны между Россией и Украиной.

Визит продолжится до 25 июля.

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Версия на английском языке Ukraine's foreign minister embarks on visit to China

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