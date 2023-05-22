Глава МИД Украины начал второе турне по странам Африки

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начал второе турне по странам Африки. Он уже посетил Касабланку (Марокко) и рассказал о главных целях поездки.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начал второе турне по странам Африки. Он уже посетил Касабланку (Марокко) и рассказал о главных целях поездки.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра в Intsrgram.

"Марокко. В начале второго турне по странам Африки марокканские партнеры пригласили посетить прекрасную мечеть Хасана II в Касабланке - самую большую действующую мечеть в Африке", - написал Кулеба.

Глава МИД отметил, что это первый визит министра в Марокко с момента установления двусторонних отношений. В рамках нынешнего визита он анонсировал важные переговоры с африканскими лидерами и представителями бизнеса.

"Три ключевые задачи. Первое: привлечь как можно больше африканских стран к воплощению "формулы мира" президента Владимира Зеленского. Второе: заручиться поддержкой бесперебойного экспорта в рамках Черноморской зерновой инициативы и программы президента "Зерно из Украины". Третье: создать новые возможности для украинского бизнеса ", - рассказал Кулеба.

По его словам, Африка заинтересована в украинских товарах и услугах, в частности, продовольствии, лекарствах, высокотехнологичном оборудовании, образовании, опыте цифровой трансформации и усилении информационной устойчивости, дипломатическом опыте, взаимодействии в международных организациях.