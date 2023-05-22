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Глава МИД Украины начал второе турне по странам Африки

Глава МИД Украины начал второе турне по странам Африки Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начал второе турне по странам Африки. Он уже посетил Касабланку (Марокко) и рассказал о главных целях поездки.
В регионе
22 мая 2023 г. 11:58
Глава МИД Украины начал второе турне по странам Африки

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начал второе турне по странам Африки. Он уже посетил Касабланку (Марокко) и рассказал о главных целях поездки.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра в Intsrgram.

"Марокко. В начале второго турне по странам Африки марокканские партнеры пригласили посетить прекрасную мечеть Хасана II в Касабланке - самую большую действующую мечеть в Африке", - написал Кулеба.

Глава МИД отметил, что это первый визит министра в Марокко с момента установления двусторонних отношений. В рамках нынешнего визита он анонсировал важные переговоры с африканскими лидерами и представителями бизнеса.

"Три ключевые задачи. Первое: привлечь как можно больше африканских стран к воплощению "формулы мира" президента Владимира Зеленского. Второе: заручиться поддержкой бесперебойного экспорта в рамках Черноморской зерновой инициативы и программы президента "Зерно из Украины". Третье: создать новые возможности для украинского бизнеса ", - рассказал Кулеба.

По его словам, Африка заинтересована в украинских товарах и услугах, в частности, продовольствии, лекарствах, высокотехнологичном оборудовании, образовании, опыте цифровой трансформации и усилении информационной устойчивости, дипломатическом опыте, взаимодействии в международных организациях.

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