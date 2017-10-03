Глава МИД Украины: ГУАМ переживает ренессанс сотрудничества

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Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ "ГУАМ переживал разные времена. Сейчас ГУАМ переживает ренессанс сотрудничества".

Как сообщает Report, об этом заявил в интервью азербайджанским журналистам министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, предстоящая в Тбилиси встреча глав МИД стран ГУАМ является тому подтверждением, в ходе нее будут обсуждаться планирование на будущее, в том числе создание зоны свободной торговли ГУАМ.

"В этом случае Азербайджан сможет использовать ряд возможностей зоны свободной торговли других стран ГУАМ, в том числе Украины", - заявил Климкин.