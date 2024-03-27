Глава МИД Украины 28 марта совершит визит в Нью-Дели

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибудет в Нью-Дели в четверг 28 марта с двухдневным официальным визитом.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибудет в Нью-Дели в четверг 28 марта с двухдневным официальным визитом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении МИД Индии.

"В ходе визита министр иностранных дел Кулеба проведет ряд встреч, включая официальные встречи с министром иностранных дел [Индии Субраманьямом Джайшанкаром] и с заместителем советника премьера Индии по национальной безопасности [Викрамом Мисри] для обсуждения вопросов, касающихся двустороннего партнерства и сотрудничества по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении.

Ожидается также, что Кулеба встретится с представителями индийского бизнес-сообщества, указывает внешнеполитическое ведомство Индии.