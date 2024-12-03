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Глава МИД: Украине нужны еще 20 новых систем ПВО

Глава МИД: Украине нужны еще 20 новых систем ПВО Украина срочно нуждается как минимум в 20 дополнительных системах типа Hawks, NASAMS или IRIS-T.
В регионе
3 декабря 2024 г. 17:43
Глава МИД: Украине нужны еще 20 новых систем ПВО

Украина срочно нуждается как минимум в 20 дополнительных системах типа Hawks, NASAMS или IRIS-T.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом глава МИД Украины Андрей Сибига сказал в рамках встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

"Мы уже проинформировали партнеров о важных потребностях, и мы благодарны им за такую оперативную реакцию. Речь идет о срочной поставке не менее 20 дополнительных систем типа Hawk, NASAMS или IRIS-T. Это поможет нам избежать блэкаута", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Andrey Sibiqa: Ukraynaya daha 20 ədəd yeni HHM sistemi lazımdır

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