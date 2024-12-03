Глава МИД: Украине нужны еще 20 новых систем ПВО

Украина срочно нуждается как минимум в 20 дополнительных системах типа Hawks, NASAMS или IRIS-T.

Украина срочно нуждается как минимум в 20 дополнительных системах типа Hawks, NASAMS или IRIS-T.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом глава МИД Украины Андрей Сибига сказал в рамках встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

"Мы уже проинформировали партнеров о важных потребностях, и мы благодарны им за такую оперативную реакцию. Речь идет о срочной поставке не менее 20 дополнительных систем типа Hawk, NASAMS или IRIS-T. Это поможет нам избежать блэкаута", - добавил он.