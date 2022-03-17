Глава МИД Укбекистана: Не признаем "ЛНР" и "ДНР" и продолжим помощь Украине

"Республика Узбекистан признает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признаем "Донецкую и Луганскую народные республики".

"Республика Узбекистан признает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признаем "Донецкую и Луганскую народные республики".

Как передает Report cо ccылкой на узбекские СМИ, об этом заявил глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов в ходе 24-го пленарного заседания Сената Олий Мажлиса.

По его словам, ситуация вокруг Украины вызывает серьезную обеспокоенность в Узбекистане.

"Узбекистан привержен поиску мирного решения ситуации и урегулированию конфликта политико-дипломатическими средствами".

"Узбекистан исторически имел традиционно многоплановые отношения как с Российской Федерацией, так и с Украиной. И мы будем продолжать работать с обеими странами на взаимовыгодной основе, исходя из наших национальных интересов.

Мы оказываем гуманитарную помощь Украине в это непростое время и продолжим оказывать гуманитарную помощь в свете сложившейся сложной ситуации", - отметил Камилов.

Он также отметил, что с Украиной в прошлом году товарооборот достиг более 704 млн долларов, что на 60% больше, чем в 2020 году.

"Сотрудничество на текущий год включало в себя план различных мероприятий в Ташкенте и Украине. В 2021 году возобновлено авиасообщение между Ташкентом и Киевом, каждую неделю осуществлялось по 4 рейса", — напомнил министр.