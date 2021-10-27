Глава МИД: Углубление отношений с соседями является для Грузии одним из главных приоритетов

"Для Грузии одним из главных приоритетов является углубление отношений со стратегическими партнерами – США и странами Европейского Союза, а также соседними странами".

"Для Грузии одним из главных приоритетов является углубление отношений со стратегическими партнерами – США и странами Европейского Союза, а также соседними странами".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом телеканалу "Имеди" заявил заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Давид Залкалиани.

Глава внешнеполитического ведомства назвал мир в регионе главным приоритетом Грузии.

По словам Д.Залкалиани, Грузия сталкивается с рядом угроз, связанных с безопасностью, оккупацией, угрозами в регионе: "Стране нужны единство, стабильность и восстановление экономики так, как никогда раньше".

Министр отметил, что в 2024 году Грузия подаст заявку на членство в Евросоюзе: "Но это не конечная цель. Наша цель - вступить в ЕС и НАТО".