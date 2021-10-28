Глава МИД: У Турции есть альтернативы относительно истребителей F-35 и F-16

"Если в отношении Турции будут введены ограничения относительно истребителей F-35 и F-16, то у нас имеется альтернатива".

"Если в отношении Турции будут введены ограничения относительно истребителей F-35 и F-16, то у нас имеется альтернатива".

Как сообщает Report, об этом CNNTurk заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, отвечая на вопрос о возможности закупки боевых самолетов у России в случае срыва сделки с покупкой американских истребителей.

"Турция не останется в безвыходном положении. Сейчас мы сами производим 75% продукции оборонной отрасли страны. В случае необходимости будем сотрудничать с другими странами, альтернативы у нас есть. До того, как мы будем строить свои истребители в стране, будем закупать из-за рубежа необходимые для наших нужд самолеты", - отметил министр.