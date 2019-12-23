Глава МИД: У Грузии образцовые отношения с Азербайджаном и Турцией

"У Грузии образцовые отношения с Азербайджаном и Турцией".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил на совместной пресс-конференции со своим азербайджанским и турецким коллегами.

По его словам, на трехсторонней встрече также обсуждались вопросы совместных проектов Баку-Тбилиси-Карс, TANAP и прочих проектов, реализуемых тремя странами.

Министр также сообщил, что стороны обсудили конфликты в регионе: "Грузия поддерживает мирное урегулирование конфликтов в рамках международно признанной территориальной целостности государств".