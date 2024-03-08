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Глава МИД Туркменистана предложил создать консультативный совет страны с ООН

Глава МИД Туркменистана предложил создать консультативный совет страны с ООН Министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов выступил с предложением о создании стратегического консультативного совета "Туркменистан - Организация Объединенных Наций (ООН)".
В регионе
8 марта 2024 г. 09:05
Глава МИД Туркменистана предложил создать консультативный совет страны с ООН

Министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов выступил с предложением о создании стратегического консультативного совета "Туркменистан - Организация Объединенных Наций (ООН)".

Как передает Report со ссылкой на официальную газету "Нейтральный Туркменистан", об этом он сообщил в ходе заседания кабмина страны.

По словам Мередова, этот совет предлагается создать для приведения национальных программ и международных инициатив страны в соответствие с требованиями времени, в целях налаживания системного партнерства в рамках реализуемых совместно с ООН и ее профильными структурами проектов.

В числе задач совета координация шагов по подготовке, отбору и утверждению проектов совместно со специализированными учреждениями ООН и разработка в связи с этим предложений для правительства Туркмении. Также в совете будут изучаться международные инициативы, выдвигаемые в ООН, и готовиться предложения о целесообразности присоединения к ним туркменской стороны.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что развитие сотрудничества с ООН является одним из ключевых направлений внешнеполитического курса Туркменистана. По его мнению, следует уделить особое внимание дальнейшему наращиванию партнерства с ООН. Глава государства поручил Мередову провести работу в этом направлении.

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