О нас

Глава МИД: Турция ждет от США отмены санкций

Глава МИД: Турция ждет от США отмены санкций Турция ждет от новой администрации США отмены санкций в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).
В регионе
24 января 2025 г. 16:40
Глава МИД: Турция ждет от США отмены санкций

Турция ждет от новой администрации США отмены санкций в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Как передает Report, об этом он сказал на пресс-конференции глава МИД Турции Хакан Фидан после переговоров с главой дипслужбы Евросоюза Каей Каллас.

"Америка является важным стратегическим партнером Турции, и отношения будут продолжаться в этом ключе. Как мы четко заявляли ранее, мы ожидаем, что новая администрация [президента США Дональда Трампа] устранит проблемные области в наших отношениях, особенно санкции в рамках CAATSA", - отметил он.

Закон CAATSA был принят в августе 2017 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan: Türkiyə ABŞ-dən sanksiyaların ləğvini gözləyir

Самое важное

Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с канцлером Германии
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с канцлером Германии
21 января 2025 г. 19:50
Президент Азербайджана поздравил Дональда Трампа
Президент Азербайджана поздравил Дональда Трампа
21 января 2025 г. 13:15
Президент Азербайджана встретился в Давосе с гендиректором компании OliverWyman Group
Президент Азербайджана встретился в Давосе с гендиректором компании OliverWyman Group
20 января 2025 г. 21:59
Президент Ильхам Алиев дал интервью китайскому телеканалу CGTN в Давосе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев дал интервью китайскому телеканалу CGTN в Давосе
20 января 2025 г. 20:33
В Азербайджане выявлен случай заражения вирусом оспы обезьян
В Азербайджане выявлен случай заражения вирусом оспы обезьян
18 января 2025 г. 10:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi