Глава МИД: Турция ждет от США отмены санкций

Турция ждет от новой администрации США отмены санкций в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Турция ждет от новой администрации США отмены санкций в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Как передает Report, об этом он сказал на пресс-конференции глава МИД Турции Хакан Фидан после переговоров с главой дипслужбы Евросоюза Каей Каллас.

"Америка является важным стратегическим партнером Турции, и отношения будут продолжаться в этом ключе. Как мы четко заявляли ранее, мы ожидаем, что новая администрация [президента США Дональда Трампа] устранит проблемные области в наших отношениях, особенно санкции в рамках CAATSA", - отметил он.

Закон CAATSA был принят в августе 2017 года.