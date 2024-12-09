Глава МИД: Турция сделает все возможное для безопасного возвращения сирийцев

Турция сделает все возможное для безопасного и добровольного возвращения сирийцев.

Турция сделает все возможное для безопасного и добровольного возвращения сирийцев.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на официальной церемонии открытия XV Конференции послов.

Он отметил, что события в Сирии дают Турции надежду.

"Мы с самого начала процесса подчеркивали, что мир и стабильность в Сирии могут быть достигнуты только путем международного консенсуса. Однако существующий режим не предпринимал усилий для примирения со своим народом и не стремился к этому," - заявил глава МИД Турции.

Он также подчеркнул, что Турция видит будущее Сирии как страны, в которой различные этнические группы будут жить в мире и гармонии.