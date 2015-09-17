Глава МИД Турции заявил о совпадении целей Москвы и Анкары на Ближнем Востоке

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ "Анкара и Москва преследуют одинаковые цели в регионе Ближнего Востока, несмотря на существующие разногласия".

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил глава МИД Турции Феридун Синирлиоглу.

"Региональные и международные проблемы, а также ситуация в Сирии, - вопросы, которые находятся на повестке дня. Несмотря на расхождения во взглядах, наши цели одинаковые", - заявил глава МИД Турции на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Сочи.

Он заявил, что Турция является гарантом стабильности на Ближнем Востоке.