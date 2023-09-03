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Глава МИД Турции заявил о продолжении переговоров вместе с Россией и Ираном по Сирии

Глава МИД Турции заявил о продолжении переговоров вместе с Россией и Ираном по Сирии Турция продолжает обсуждать вопросы нормализации отношений с Сирией в четырехстороннем формате при участии России и Ирана.
В регионе
3 сентября 2023 г. 18:31
Глава МИД Турции заявил о продолжении переговоров вместе с Россией и Ираном по Сирии

Турция продолжает обсуждать вопросы нормализации отношений с Сирией в четырехстороннем формате при участии России и Ирана.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сказал глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Тегеране после переговоров со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

"Мы вместе с Ираном и Россией продолжаем в четырехстороннем формате вести работу по Сирии. Круг вопросов большой. Есть, конечно, вещи, на которые каждая из сторон не может пойти. Мы продолжаем обсуждение", - сказал он.

Фидан отметил, что "Турция высказала четкие ожидания относительно того, что хочет видеть со стороны Сирии" в рамках процесса нормализации отношений Анкары и Дамаска. "И в первую очередь это вызывающие доверие конкретные меры сирийского правительства для того, чтобы сирийские беженцы могли благополучно и безопасно вернуться из Турции на родину, чтобы были приняты меры против новых волн беженцев в нашу сторону. Также мы ждем, что Сирия будет уделять должное внимание сотрудничеству с нами в борьбе с терроризмом, в частности, с РКК", - сказал он.

Первая встреча в четырехстороннем формате по Сирии состоялась в Москве 10 мая при участии глав МИД РФ, Турции, Сирии и Ирана. На ней было принято решение поручить заместителям глав МИД подготовить дорожную карту по развитию отношений между Дамаском и Анкарой. В ходе состоявшейся 20-21 июня встречи по Сирии в астанинском формате стороны обсудили проект дорожной карты.

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Версия на азербайджанском языке Fidan Rusiya və İranla Suriya üzrə danışıqların davam etdirildiyini açıqlayıb

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