Глава МИД Турции: Закупка С-400 не означает, что Анкара отдаляется от НАТО

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Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Закупка Турцией ЗРС (зенитная ракетная система) С-400 у России не означает поворота политики Анкары в противоположную от НАТО сторону.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Турция хочет охранять свое воздушное пространство, вокруг нас много угроз, и мы должны укреплять нашу безопасность, нам необходима система обороны", - сказал министр в ходе пресс-конференции в Риме со своим итальянским коллегой Анджелино Альфано.

По словам Чавушоглу, Турция хотела дать странам НАТО приоритет в поставках оружия, однако Анкара сделал вывод, что они сопротивляются даже в том, что касается экспорта малых вооружений.

"Мы не первая страна, которая закупила системы ПРО у России, есть и другие: почему все всегда говорят о Турции? Говорят, что Турция отдаляется от Европы в сторону России. Во время кризиса главы МИД зарубежных стран советовали нам восстановить разорванные отношения с Россией, почему же нас ругают теперь, а не тогда?", - заявил глава турецкого МИД.