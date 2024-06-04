Глава МИД Турции встретился в Китае с заместителем председателя КНР

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в рамках визита в Китай встретился с заместителем председателя КНР Хань Чжэном.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в рамках визита в Китай встретился с заместителем председателя КНР Хань Чжэном.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба турецкого внешнеполитического ведомства.

"Наш министр Хакан Фидан был принят в Пекине членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) и заместителем председателя КНР Хань Чжэном", - говорится в публикации.

Отметим, что глава МИД Турции находится с трехдневным визитом в Китае. В ходе запланированных встреч предусмотрены обсуждение турецко-китайских отношений и обмен мнениями по актуальным региональным и международным вопросам.