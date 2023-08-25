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Глава МИД Турции встретился с Зеленским

Глава МИД Турции встретился с Зеленским Глава МИД Турции Хакан Фидан провел встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
В регионе
25 августа 2023 г. 16:40
Глава МИД Турции встретился с Зеленским

Глава МИД Турции Хакан Фидан провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает Report, об этом сообщили в МИД Турции.

Как написал В. Зеленский в Telegram, в ходе встречи с Хаканом Фиданом обсуждалось "много важных вопросов, таких как достижение мира, подготовка к Глобальному саммиту мира, а также риски, связанные с блокадой Россией Черноморского зернового коридора". "Я благодарен Турции за постоянную и последовательную поддержку Украины!", - добавил Зеленский.

Напомним, глава МИД Турции сейчас находится с визитом в Украине. Ожидается также встреча Х.Фидана со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHakan Fidan Ukraynada Volodimir Zelenski ilə görüşüb - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ФотоTurkish FM meets with Zelenskyy

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