Глава МИД Турции встретился с Зеленским

Глава МИД Турции Хакан Фидан провел встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава МИД Турции Хакан Фидан провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает Report, об этом сообщили в МИД Турции.

Как написал В. Зеленский в Telegram, в ходе встречи с Хаканом Фиданом обсуждалось "много важных вопросов, таких как достижение мира, подготовка к Глобальному саммиту мира, а также риски, связанные с блокадой Россией Черноморского зернового коридора". "Я благодарен Турции за постоянную и последовательную поддержку Украины!", - добавил Зеленский.

Напомним, глава МИД Турции сейчас находится с визитом в Украине. Ожидается также встреча Х.Фидана со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.