Глава МИД Турции встретился с госсекретарем США

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.
По итогам переговоров они выступят с заявлением для прессы.
После визита в Анкару госсекретарь, как ожидается, посетит Токио, Сеул и Нью-Дели.
Госсекретарь США до визита в Турцию совершил Ближневосточное турне, в рамках которого посетил Тель-Авив.
Блинкен обсудил с главами МИД Иордании, Египта, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ в Аммане обострение израильско-палестинского конфликта.
Он далее совершил необъявленный визит на Западный Берег, где встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом.