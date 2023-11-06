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Глава МИД Турции встретился с госсекретарем США

Глава МИД Турции встретился с госсекретарем США Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
В регионе
6 ноября 2023 г. 12:15
Глава МИД Турции встретился с госсекретарем США

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

По итогам переговоров они выступят с заявлением для прессы.

После визита в Анкару госсекретарь, как ожидается, посетит Токио, Сеул и Нью-Дели.

Госсекретарь США до визита в Турцию совершил Ближневосточное турне, в рамках которого посетил Тель-Авив.

Блинкен обсудил с главами МИД Иордании, Египта, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ в Аммане обострение израильско-палестинского конфликта.

Он далее совершил необъявленный визит на Западный Берег, где встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

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